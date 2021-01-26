Мэрия Воронежа планирует отдать историческое здание в аренду за 1 рубль в год

Администрация Воронежа объявила аукциона на право заключения договора аренды памятника архитектуры «Здание Офицерского клуба Романовского слободы», следует из сообщения мэрии. Находящееся «в неудовлетворительном состоянии» историческое здание входит в комплекс Чижовских казарм начала ХХ века.

Начальный минимальный размер арендной платы определен в 1 руб. в год «без учета НДС, стоимости услуг по содержанию и эксплуатации объекта и иных платежей». Срок аренды составит десять лет. Заявки принимаются с 27 января по 17 марта. Сам аукцион пройдет 23 марта.

Аренда позволит провести работы по сохранению объекта в срок, не превышающий семь лет со дня передачи, отметили в мэрии. В этот срок включена подготовка и согласование проектной документации. В администрации подчеркнули, что арендатор обязан выполнять требования к сохранению памятника.

Александр Прытков