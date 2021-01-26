На Ставрополье от коронавируса привились более 10,5 тыс. человек

За последние девять дней в Ставропольском крае прививки от COVID-19 сделали 6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Общее количество жителей региона, которые прошли вакцинацию, составляет более 10,6 тыс. человек.

Сейчас запас первого компонента вакцины составляет более 26,6 тыс. доз и 33 тыс. доз — второго. Планируется, что до конца недели в регион прибудет еще 34 тыс. доз вакцины. В крае развернуто 50 прививочных пунктов, а также созданы три мобильные бригады для вакцинации.

«Регион приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. За последний месяц в четыре раза снизилось число заболевших с тяжелыми поражениями легких. В то же время, говорить о скором завершении эпидемии еще рано»,— сказал министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. По данным на утро 26 января количество инфицированных в регионе превысило 41,3 тыс. человек, а за последние сутки было выявлено 235 случаев заражения. За период пандемии вылечились более 37,1 тыс. пациентов, а умерли 903 человека.

Наталья Шинкарева