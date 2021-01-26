Башкирский суд рассмотрит дело одиннадцатой жертвы маньяка из Новоуральска

В Башкортостане в суд направлено уголовное дело 45-летнего жителя Новоуральска (Свердловская область) Евгения Петрова, обвиняемого в совершении в 2001 году убийстве и изнасиловании (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 16-летней жительницы Дуванского района (Башкортостан), которая стала одиннадцатой жертвой в серии убийств обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе СКР республики.

В ходе следствия было установлено, что в мае 2001 года в милицию поступило сообщение об исчезновении 16-летней жительницы Дуванского района, а 7 сентября 2001 года ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района, куда в тот день и собиралась потерпевшая. В то время установить личность обвиняемого не удалось.

В 2020 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, следователи вновь допросили свидетелей и родственников потерпевшей и изучили материалы уголовного дела. Во время анализа раскрытых преступлений со схожими характеристиками внимание следователей привлекла серия из десяти убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных в Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. Способ совершения преступлений имел много общего с убийством девушки в Башкортостане: все убийства также были совершены в лесном массиве у автодороги, личности потерпевших имели схожий характер.

Следствие установило, что днем 12 мая 2001 года Петров следовал на своем автомобиле «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Заметив потерпевшую около местного автовокзала, он предложил подвезти ее, на что девушка согласилась. Затем обвиняемый вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, совершил ее изнасилование, а затем задушил. После наступления смерти девушки он нанес ей несколько ножевых ранений, а затем привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю и вывез вглубь лесного массива, после чего скрылся.

В ходе допроса Петров сознался в убийстве девушки.

Ранее житель Новоуральска обвинялся в совершении 12 изнасилований и 10 сопряженных с ними убийств несовершеннолетних девочек в разных городах Свердловской области в период с 1998 по 2003 год. В 2005 году суд Нижнего Тагила назначил Петрову пожизненное наказание в колонии строгого режима.

Ирина Пичурина