Экс-замглавы свердловского УФССП приговорили к восьми годам за взятку

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил экс-заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области Елену Сидорову к восьми лишения свободы за получение взятки (ч. 6, ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что с июня 2018 по февраль 2019 года Елена Сидорова получила через посредников от гендиректора одной из компаний взятку в размере 1,7 млн руб. Взамен госпожа Сидорова вынесла постановления о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества руководителей компании. Также она не принимала мер по установлению их местонахождения и ареста имущества.

«Передача взятки осуществлялась через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности в связи активным способствованием раскрытию данного коррупционного преступления. Освобожден от уголовной ответственности и гендиректор юридического лица, выступавший взяткодателем. Преступные действия обвиняемой были выявлены сотрудниками ФСБ и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий»,— говорится в сообщении СКР.

Железнодорожный райсуд признал Елену Сидорову виновной, лишил ее права занимать организационно-распорядительные должности в системе ФССП и чина «советник юстиции 1 класса».

Суд отсрочил отбытие наказание осужденной до достижения ее ребенком возраста 14-ти лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Михаил Мананников