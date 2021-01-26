Ростовский бизнесмен оштрафован за дачу взятки полицейскому

Советский районный суд признал ростовского бизнесмена Игоря Храмова виновным в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установил суд, Храмов незаконно передал полицейскому взятку в размере 150 тыс. руб. за общее покровительство и не принятие мер по изъятию сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области оборудования организации. Это оборудование он сдавал в аренду лицу, которое занималось незаконным предпринимательством. Всего Храмов собирался передать в виде взятки 700 млн руб. В качестве наказания суд назначил Храмову штраф в сумме 1,5 млн руб. Кроме того, прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд в качестве наказания назначил виновному лицу штраф на сумму 1 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, Игорь Храмов является бенефициаром ООО "ТД Вест-Ойл" и ООО "Бизнес Ойл Групп". Он же является их руководителем. Основная деятельность первой компании — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а второй — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

Наталья Шинкарева