Реконструкция Колтушского шоссе начнется с переустройства инженерных сетей

Работы по реконструкции Колтушского шоссе начнутся с переустройства инженерных коммуникаций. Перекладывать трубы начнут уже на этой неделе, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме того, будет проработана трассировка временной дороги. Вопрос с освобождением участков для расширения дороги до четырех полос решается.

Напомним, что Колтушское шоссе планируется расширить на участке от КАД до Колтушей. Реконструкция будет выполняться поэтапно. Всего этапов будет четыре. Общая протяженность реконструируемого отрезка шоссе составит около 8 км. Для расширения трассы необходимо освободить более 100 участков. Часть муниципальных земель уже передана подрядчику, с владельцами некоторых достигнута договоренность о временном занятии до момента выкупа.