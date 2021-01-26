В Ростове дольщики самостроев начали серию одиночных пикетов

Дольщики самостроев начали проводить в Ростове-на-Дону серию бессрочных одиночных пикетов. Участники акции требуют разработки мер поддержки для них и проведения регулярных рабочих встреч с властями региона. Об этом сообщили “Ъ-Юг” в объединенной рабочей группе дольщиков и пайщиков региона. «Мы вынуждены выходить на пикеты, чтобы напомнить властям об их обещании — еще в ноябре 2020 года они говорили о проведении встречи с представителями домов-самостроев. До сих пор дата этой встречи не определена»,— сказали в рабочей группе.

Отметим, что в 2020 году дольщики самостроев проявили себя как самая протестно настроенная группа населения Ростова. Активисты много месяцев добиваются принятия для них мер поддержки. В августе власти Ростова пообещали создать рабочую группу для защиты прав граждан, пострадавших при самовольном строительстве многоквартирных домов. В сентябре создание группы было приостановлено. Последние пикеты дольщиков прошли в декабре, участники акции потребовали вернуться к созданию рабочей группы.

Кристина Федичкина