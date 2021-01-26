Сервисы бытовых услуг наращивают аудиторию

Во время пандемии россияне чаще всего занимались ремонтом и обустройством дома. Сервис Avito назвал самые востребованные за последний год услуги. Больше всего работы было у мастеров по установке бытовой техники, строителей и клинеров, причем спрос значительно превышал предложение. Как следствие, дефицит рабочих рук вызвал рост стоимости на услуги.



В некоторых сегментах ценник подскочил в два раза, отметил руководитель маркетинговых проектов «Avito Услуги» Иван Чулков: «Мы видим достаточно серьезный рост — порядка 20% к стоимости в категории услуг, связанных с рекламой и полиграфией. Поскольку большинство предпринимателей лишились традиционных каналов продаж и продвижения — листовок, наружных баннеров — из-за снижения трафика и в общественном транспорте, и на дорогах, они начали искать возможности продвигаться в онлайне.

В связи с этим им потребовались квалифицированные специалисты в диджитал-среде, в результате спрос в этой категории вырос на 21%, а предложение — на 52%. Нельзя не отметить категорию ремонта и строительства, что, безусловно, связано с тем, что большинство людей оказались дома. Во-первых, россиянам хотелось сделать свое пребывание более комфортным, а, во-вторых, у них просто оказалось больше времени, чтобы заняться ремонтом и пригласить мастеров.

Самый значительный рост у нас произошел в категории “уборка”, это во многом связано с тем, что подавляющее большинство людей, так или иначе, перешли на удаленную работу дома или на даче, и им требовалось обустроить свое комфортабельное жилье, сделать его чище».

Сейчас генеральная уборка стандартной трехкомнатной квартиры в Москве, обойдется примерно в 10 тыс. руб. А в начале прошлого года можно было уложиться в 6 тыс. Цены на услуги взвинтили сами клинеры — работников сейчас на рынке мало, и они хотят зарабатывать больше, пояснил владелец сервиса «Уберика» Илья Полонский: «Во время карантина работы в принципе практически не было, услуги требовались только особо преданным заказчикам. С момента отмены карантина заказы возобновились, но я не могу сказать, что в том же объеме. Осенью был спад за счет того, что у меня не было рабочей силы из ближнего зарубежья. В течение прошлого года половина из них уехала и не может вернуться. На данный момент в Москве во всех отраслях не хватает рабочей силы, а те, кто есть, неоправданно задрали ценник: он не соответствует уровню работы, которую они выполняют».

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Практически никак не изменились за год цены косметологов, массажистов и мастеров ухода за ногтями, отмечают в Avito. Но существенно трансформировался сам вид предоставления этих услуг. Несмотря на то, что практически все санитарные ограничения сняты, приобретенные в пандемию привычки остались. Клиенты теперь предпочитают не ходить в салоны, а подыскивать мастеров на сайтах объявлений и приглашать их с выездом домой. Зачастую они просят их оставаться в масках.

Светлана Белова