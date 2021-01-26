Вложения «Спортинвеста» в футбольный манеж в Липецке выросли до 72 млн рублей

Московская компания «Спортинвест» может вложить в строительство тренировочного манежа на улице Кривенкова в Липецке 72 млн руб. Об этом в своем Instagram сообщил курирующий экономику вице-губернатор Дмитрий Аверов. Ранее стоимость проекта составляла 45 млн руб.

По данным Дмитрия Аверова, манеж будет состоять из трех мини-футбольных полей размером 40 на 20 м «с возможностью трансформации в одно миди-футбольное поле» размером 63 на 40 м. Покрытием станет «сертифицированный FIFA» искусственный газон. «Манеж будет использоваться для занятий детских спортивных футбольный секций, проведения турниров, городских футбольных команд и команд предприятий и организаций области. По планам первую игру проведем здесь летом 2021 года», — написал господин Аверов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Спорт инвест» зарегистрировано в Москве в сентябре 2016 года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 15 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 350 тыс. руб., чистая прибыль — 149 тыс. руб. Гендиректором и владельцем 65% является Станислав Яскевич. Еще 35% принадлежит Андрею Бадаляну.

Александр Прытков