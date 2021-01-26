Ярославская область в числе лидеров по экспорту грузовых и автобусных шин

Ярославская область вошла в число трех лучших регионов России по объемам экспортной выручки от продаж грузовых и автобусных шин, сообщает пресс-служба правительства области. В январе – ноябре 2020 года выручка от реализации этой продукции составила $26,465 млн.

В сообщении отмечается, что Ярославский шинный завод играет ключевую роль в развитии областной экономики. Предприятие выпускает легковые шины всех типоразмеров, а также шины для грузового транспорта, автобусов и троллейбусов. По данным пресс-службы, сейчас экспорт ярославских шин осуществляется в 19 стран мира.

«Шинное производство традиционно является одним из сильных секторов экономики нашей области. Это не случайно: первый в стране шинный завод был построен именно в Ярославле»,– рассказал заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

София Бастрыгина