Минфин США намерен разместить на банкноте в $20 портрет чернокожей правозащитницы

Министерство финансов США планирует разместить на банкнотах в $20 портрет Гарриет Табмен — чернокожей аболиционистки и правозащитницы, вызволившей из рабства десятки людей в середине позапрошлого века. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Министерство финансов предпринимает шаги, чтобы возобновить попытки поместить портрет Гарриет Табмен на новые 20-долларовые банкноты. Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги… отражали историю и разнообразие нашей страны, а образ Гарриет Табмен, украшающий новую банкноту в 20 долларов, безусловно, отразит это»,— цитирует The New York Times госпожу Псаки.

Впервые о возможном размещении портрета Табмен на долларовых купюрах заговорили еще при Бараке Обаме в 2016 году. Планировалось, что Табмен заменит на 20-долларовых купюрах седьмого президента США Эндрю Джексона к 2020 году. Однако сменивший Обаму на посту президента Дональд Трамп отказался от этой идеи. Министр финансов Стивен Мнучин заявлял, что никаких изменений в изображения на купюрах действующая администрация вводить не намерена, а вопрос с размещением портрета Табмен может быть решен только при следующем президенте США.

Назначенная господином Байденом на пост главы Минфина Джанет Йеллен полностью поддерживает эту идею. По словам пресс-секретаря Белого дома, сейчас министерство предпринимает шаги, чтобы ускорить процесс выпуска купюр с портретом Табмен на купюрах.

Кирилл Сарханянц