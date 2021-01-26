В честь уральского мецената Тетюхина назвали улицу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) одной из новых улиц присвоили имя уральского мецената, ученого и миллиардера Владислава Тетюхина, скончавшегося в апреле 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии города. При жизни господин Тетюхин открыл в Нижнем Тагиле уникальный лечебно-реабилитационный медицинский центр за 3,3 млрд руб.

Владислав Тетюхин родился в 1932 году в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Инженер-металлург». Доктор технических наук. Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма». Награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.