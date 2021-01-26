Переполненность СИЗО Татарстана составляет почти 15%

В следственных изоляторах Татарстана переполненность составляет почти 15%. Об этом на итоговой коллегии управления ФСИН по региону заявил глава ведомства Эдуард Хиалеев.

По его словам, на начало текущего сезона в СИЗО республики находились 2,1 тыс. человек, что на 309 человек больше нормы. Он добавил, что всего в местах заключения находятся 9,1 тыс. человек. Этот показатель на 703 человека меньше, чем в 2019-м.

«Снижение численности свойственно всем исправительным колониям», — отметил господин Хиалеев.

"Ъ-Казань"