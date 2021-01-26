Дебют в пустыне

В пятизвездочном отеле Armani Hotel Dubai, расположенном в Дубае в самом высоком небоскребе мира - Бурдж Халифа 7 и 13 января прошел Рождественский Big Art Festival. Фестиваль, организованный международным холдингом Berin Iglesias Art состоялся впервые. В рамках мероприятия на открытой площадке у подножия башни Бурдж Халифа прошли концерты известных российских поп-исполнителей - Валерия Меладзе, группы ВИА Гра, Григория Лепса и Тимати. Участники фестиваля исполняли свои хиты на фоне знаменитых дубайских фонтанов и небоскребов. Ведущей выступила журналистка и телеведущая Марина Ким, а открывал фестиваль двукратный обладатель премии «Грэмми», продюсер, исполнитель и автор песен - RedOne, на чьем счету более 80 мировых хитов. Гостями мероприятия стали звезды отечественного и мирового шоу-бизнеса, кинематографа и футбола.

Как отмечают организаторы, дебют Big Art Festival получился громким и ярким. Успешным мероприятие получилось во многом благодаря поддержке партнеров: Emaar, Armani Hotel, DTCM и Aston Martin.

Следующие концерты фестиваля организаторы обещают провести уже в марте этого года.

Подробности о предстоящих концертах можно будет найти на сайте организатора фестиваля, компании Berin Iglesias Art, на счету которой главные мероприятия Москвы, Монако, Лондона и Дубая.