На Ставрополье мужчину оштрафовали за оправдание терроризма в соцсети

Суд признал виновным 22-летнего жителя Ставропольского края Гаджи Зайпадинова виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что Зайпадинов в августе 2016 года опубликовал на своей странице в социальной сети стихотворение, в котором в героическом виде представил деятельность участника запрещенной на территории России террористической организации. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 350 тыс. руб.

Наталья Шинкарева