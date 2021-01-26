Депутаты отложили принятие решения о запрете жилой застройки бывшего полигона ВКИУ

Сегодня на пленарном заседании депутаты Пермской думы рассмотрели вопрос об изменении зонирования на площадке бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118 (Мотовилихинский район). Проектом решения предлагается сменить функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. Ранее проект был одобрен думским комитетом по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

Напомним, сегодня площадкой бывшего полигона ВКИУ владеют несколько собственников, в том числе ООО «Панорама», аффилированное бывшему депутату заксобрания Александру Флегинскому. Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га, из них «Панораме» принадлежат семь участков в 89 га. Компания планирует застройку данной территории, однако указанные изменения в ПЗЗ не позволят ее осуществить.

Представитель ООО «Панорама» Алексей Богданов, присутствовавший на заседании, отметил, что компания не раз предлагала городской администрации заключить соглашение о комплексном развитии данной территории, «Но конструктивного диалога не получалось». «Собственники понесли значительные затраты на приобретение и освоение этой территории. В случае принятия решения мы будем вынуждены отстаивать наши законные права и интересы, в том числе оспаривать решение в суде и требовать возмещения убытков. Не хотелось бы, чтобы на бюджет города Перми ложились такие расходы вместо того, чтобы совместно развивать эту территорию», — заявил господин Богданов.

На проект решения поступило отрицательное заключение прокуратуры. «Эта территория уже была предметом судебного спора и краевой суд не раз высказывал свою позицию по этому вопросу. Мы видим риск судебного оспаривания решения, нам уже активно поступают жалобы собственников», — пояснил прокурор города Перми Виталий Дымолазов.

Мнения думцев касательно проекта разделились. Депутат Сергей Ильин высказался против. «Более 100 собственников приобрели здесь участки и планируют строить дома, а мы своим решением можем поставить крест на этом», — отметил господин Ильин.

Депутат Илья Лисняк считает, что на лесных территориях, подобных бывшему полигону ВКИУ, должна быть запрещена любая застройка. «Как так вообще получилось, что этот земельный участок получил статус, позволяющий на нем что-то строить?», — поинтересовался господин Лисняк.

В итоге депутаты исключили из повестки пленарного заседания вопрос об изменении зонирования на ул. Новогайвинской, 118. Замглавы администрации Перми — начальник департамента земельных отношений Елена Гонцова попросила дать мэрии дополнительное время, чтобы «проработать заданные вопросы» и выйти с ответами на них на февральское заседание думы.