Возвращение волшебников

Американское издание The Hollywood Reporter сообщает, что стриминговая платформа HBO Max, поддерживаемая компанией WarnerMedia, которая обладает правами на фильмы о Гарри Поттере, находится в поиске сценаристов с целью перенести мир самого известного волшебника в телевизионный формат.

Несмотря на то что руководители HBO Max и WarnerMedia проводят встречи, чтобы найти новых авторов, проект все еще находится на очень ранней стадии, а поиски сценаристов пока не увенчались успехом. Тем более не было заключено никаких даже предварительных договоров о производстве сериала.

Источники заявляют, что расширение мира Гарри Поттера остается главным приоритетом для HBO Max и WarnerBros., которые вместе с писательницей Джоан Кэтлин Роулинг контролируют права на собственность, поэтому поиски выходов на экраны продолжений или приквелов почти неминуемы. У Warners уже есть серия фильмов-приквелов «Фантастические твари», третья часть которых выйдет в следующем году. Кроме того, есть планы на выход еще двух частей.

У франшизы о Гарри Поттере непростая ситуация с правами. Роулинг полноценно контролирует ее и имеет право голоса во всем, что касается собственности. В 2016 году NBCUniversal подписала дорогостоящую семилетнюю сделку о правах с Warner Bros. Кроме этого есть еще Domestic TV Distribution, которая добилась прав на кабельное и потоковое вещание в США на франшизу. Этот договор включает цифровые инициативы, а также контент и мероприятия тематических парков и истекает в апреле 2025 года.