Действия силовика рискуют обернуться уголовным делом

Маргарита Юдина, которую пнул в живот полицейский во время митинга 23 января, решила добиваться его наказания. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Женщина хотела спросить, за что задержали одного из протестующих. После удара она потеряла сознание и попала в реанимацию, но на следующий день ее выписали. Полицейский приходил к Юдиной в палату с цветами и просил прощения. Женщина заявила, что претензий к нему не имеет, но потом решила все же добиться возбуждения уголовного дела. Получится ли это сделать? И по какой статье могут осудить силовика? Разбирался Илья Сизов.

Когда Маргарита Юдина лежала в больнице, к ней в палату пришел мужчина в форме полицейского, представился Колей, вручил букет хризантем и попросил прощения. Он объяснил свои действия тем, что за пять минут до произошедшего его лицо залили газом, запотело забрало, хотя на роликах видно, что это не так. И Юдина простила. Собравшимся в больнице журналистам она заявила, что претензий к силовику не имеет: «Обидчика я простила, потому что я понимаю, что наша молодежь в трудном положении. Я не держу зла, я православный человек, я все прощаю».

Вскоре после этого женщину выписали из больницы, хотя, по ее же словам, она до сих пор с трудом передвигается — ей диагностировали сотрясение мозга после падения от удара. Как отмечает Юдина, к ней начала постепенно возвращаться память, и теперь объяснения вроде «запотевшего забрала» и перцового баллончика, которым кто-то из протестующих якобы прыснул в лицо полицейскому, кажутся ей странными. Свои слова о прощении силовика женщина объяснила тем, что начальство Коли долго уговаривало ее не держать зла на обидчика: «Меня упрашивали простить его, что это хороший парень, перспективный, что до этого в него попали снежком, потом якобы прыснули перцовым баллончиком в лицо, и он ничего не видел и толкнул меня нечаянно.

Я была в шоке после произошедшего, поэтому я поддалась на уговоры, что человек был в растерянности, ничего не видел.

Но потом я уже вспомнила, что никакого перцового баллончика ни у кого из протестующей молодежи не было, забрала не было. Я видела его глаза, они не слезились, и поняла, что меня просто обманули».

Возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который пнул Юдину в живот, уже призвали несколько депутатов, в том числе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он направил запросы в Следственный комитет и прокуратуру. Правда, сегодня господин Хинштейн принял решение их отозвать. Маргарита Юдина же намерена добиваться наказания для силовика несмотря на прощение: «Это не наши личные с ним отношения, чтобы прощать или не прощать. На моем месте мог оказаться кто угодно, другая женщина. Нужно пресекать такие действия полиции впредь, чтобы такого не было и чтобы полиция, наконец-то, начала заниматься своим прямым делом — защищать общество от преступников, а не от тех, кто выступает против нарушителей».

Защищать петербурженку будет юрист «Команды 29» Евгений Смирнов. Сейчас они с Маргаритой Юдиной разрабатывают план действий. По словам защитника, уголовное дело должно быть возбуждено немедленно: «Я вижу все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 — это превышение служебных полномочий.

Это статья публичного обвинения, для возбуждения уголовного дела никакого заявления от потерпевшей не требуется.

Правоохранительным органам достаточно установить факт такого события, а он был записан на видео и растиражирован во многих средствах массовой информации, поэтому в принципе уголовное дело уже сейчас должно быть возбуждено. У нас также есть серьезные вопросы к медицинскому учреждению, которое буквально на следующий день после ее госпитализации в реанимацию выписало из больницы, практически не оказав никакой медицинской помощи».

Опрошенные “Ъ FM” юристы уверены, что в этом случае возбудить уголовное дело удастся, и силовик понесет наказание. Но даст ли это толчок к возбуждению других дел в отношении правоохранителей, которые применяли силу к протестующим 23 января? Юрист, учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин в этом сомневается: «Это будет показательно только в этом случае, просто потому что, если массово применять закон, как это должно быть, то в следующей такой протестной акции сотрудники правоохранительных органов откажутся применять силу, так как будут опасаться, что впоследствии могут быть привлечены к ответственности. Может, им обещали, что за использование дубинок им ничего не будет, а впоследствии потом за это наказали. Естественно, у них возникает вопрос, можно ли верить начальству. Даже если предположить, что им разрешали использовать дубинки, все-таки силовик использовал не ее, была некоторая самовольность».

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Между тем во время митингов 23 января пострадали десятки протестующих. По данным «ОВД-Инфо», во Владивостоке на задержанного полицейский наступил ногой в автозаке, задержанных в Хабаровске в отделении поставили к стене и избили. Журналистку «Новой газеты» во время акции на Пушкинской площади в Москве ударили дубинкой по голове. Пока что ни одного дела в отношении правоохранителей возбуждено на было. Зато СК завел несколько десятков уголовных дел против демонстрантов за перекрытие дорог и насилие в отношении полицейских.