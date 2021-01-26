ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Башкирии

ВТБ в Башкортостане и Гарантийный фонд АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» заключили соглашение о предоставлении поручительств по кредитам для субъектов МСП.



В соответствии с подписанным документом предприятия республики Башкортостан смогут привлекать заемное финансирование в банке под поручительство фонда для реализации своих проектов даже при отсутствии собственного достаточного обеспечения. Региональный гарантийный фонд Башкортостана может предоставить поручительство на сумму до 70% от займа, но не превышающую 25 млн рублей единовременно. Совокупный лимит поручительств агентства по одному заемщику может достигать до 39 млн рублей. Фонд принимает решение по клиенту в срок до 3 рабочих дней после поступления заявки от него.

Станислав Морилов, управляющий ВТБ в Башкортостане отметил: «Кредитование регионального бизнеса для ВТБ является одним из ключевых направлений. Работая с сегментом среднего и малого и предпринимательства, мы всегда стремимся максимально задействовать все существующие у нас инструменты, чтобы в равной степени обеспечить всем компаниям республики доступное финансирование. Банк активно участвует во всех программах государственного льготного кредитования, предоставляя займы по низким процентным ставкам. Сегодня мы рады стать партнером Гарантийного фонда, за счет поручительств которого предприятия Башкирии смогут привлекать необходимые ресурсы для успешной деятельности».

Рамиль Хисматуллин, исполнительный директор АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» также добавил: «Нашей главной задачей является поддержка, в том числе финансовая, субъектов МСП на разных этапах развития. В части обеспечения доступного финансирования большую роль играет госпоручительство. Безусловно, нам важно работать с надежными и заинтересованными в развитии экономики региона партнерами, такими как банк ВТБ (ПАО). Уверен, что наше сотрудничество с банком поможет всем обращающимся предпринимателям эффективно решать финансовые вопросы».