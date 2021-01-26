Отправлен под стражу мужчина, ударивший воронежского полицейского отверткой в глаз

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти в отношении 39-летнего жителя региона. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в ведомстве, Калачеевский райсуд заключил его под стражу после того, как мужчина ударил полицейского в глаз отверткой.

Речь идет об уголовном деле по ст. 317 УК РФ (максимальная санкция — пожизненное лишение свободы). По версии следствия, днем 23 января в Калачеевском районе в селе Заброды сотрудники ДПС обнаружили съехавшую на обочину «Газель». За рулем находился мужчина, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель сел на переднее сиденье служебного автомобиля и, достав из кармана отвертку, внезапно ударил инструментом 30-летнего инспектора в правый глаз.

Полицейский был госпитализирован с повреждением тканей головного мозга, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. По данным “Ъ-Черноземье”, он жив и находится в тяжелом состоянии.

По данным управления МВД по Воронежской области, проведенное освидетельствование подтвердило опьянение напавшего на полицейского мужчины. В выдыхаемом воздухе был обнаружен алкоголь (0,916 мг на литр). Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ.

Сергей Толмачев