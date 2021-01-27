В «Табрис» за настоящей итальянской пиццей Сеть супермаркетов «Табрис» в сотрудничестве с профессиональным шефом и чемпионом мира по трюкам с пиццей Винченцо Дилилло представила меню из 14 новых рецептур итальянской пиццы

В новом меню есть место как для классической пиццы, так и для самых неожиданных сочетаний – традиционные «Маргарита» и «Пеперони» или оригинальные «Боскайола» с трюфелем и «Капричеза» с артишоками.

В процессе приготовления пиццы за основу были взяты натуральные продукты от кубанских фермеров и иностранных производителей, а также мастерство и опыт итальянского шефа Винченцо Дилилло (@vincenzodilillo), который точно знает толк в истинном вкусе итальянской пиццы.

Солнце Италии в каждом кусочке

Простой, но важный секрет в приготовлении вкусной пиццы – использование самых свежих ингредиентов, именно поэтому особенное место в рецептуре занимают сезонные продукты. Так как климат на Кубани, как и в Италии, благоприятный для выращивания сочных и вкусных овощей и фруктов, пицца получилась колоритной и очень аппетитной. А в сочетании с импортными сырами, маслами и соусами она приобрела неповторимый акцент.

Мы поговорили с шефом Винченцо Дилилло о его титулах, о популярности пиццы в России и о его решении стать частью команды краснодарской сети супермаркетов «Табрис» (@tabris.food).

— Начнем с главного: почему вы решили стать поваром?

— Когда мне было 9 лет, мои родители решили открыть пиццерию. До этого их деятельность не была связана с ресторанным или поварским делом. Любовь к кухне была и остается некой особенностью нашей семьи и передается из поколения в поколение. В первые годы работы пиццерии я не мог активно помогать родителям, занимаясь учебой, но вечерами я часто готовил ужин для себя и сестры, пока родители работали. Когда мне исполнилось 17 лет, отец, видя мое рвение к кулинарии, решил, что пришло время попрактиковаться поварскому делу под контролем одного из самых титулованных на тот момент пицца-шефов Италии. Под его руководством я научился не только всем тонкостям приготовления пиццы, но и готовил пасту, блюда из мяса и рыбы. Начал посещать тематические рестораны, чтобы профессионально взглянуть на тонкости приготовления и подачи, много читал и повышал навыки на различных курсах.

В процессе приготовления пиццы за основу были взяты натуральные продукты от кубанских фермеров и иностранных производителей, а также мастерство и опыт итальянского шефа Винченцо Дилилло (@vincenzodilillo), который точно знает толк в истинном вкусе итальянской пиццы

— Пицца-акробатика – лишь зрелищный трюк или это как-то сказывается на вкусе пиццы?

— Больше зрелищный элемент. Не могу сказать, что это влияет на вкусовые характеристики пиццы. Но это точно важное умение для пицца-шефа, ведь чтобы приготовить пиццу нужно уметь виртуозно обращаться с тестом. В пицца-акробатике есть весомый бонус – это очень красиво и всегда привлекает восторженные взгляды.

— Как думаете, почему итальянская кухня так популярна в России?

— Блюда итальянской кухни любимы не только в России. Я много путешествовал и всегда встречал итальянские рестораны с аутентичной кухней и просто с итальянскими блюдами на авторский манер, но в любой стране мира вы с большой вероятность найдете что-то из итальянской кухни.

Блюда итальянской кухни традиционны и просты, они создавались не шеф-поварами, а обычными людьми у себя дома. Кстати, большинство блюд появились по причине экономии, так как нужно было выгодно накормить большую семью. Яркий пример – пицца. Основа из дрожжевого теста, красный соус и сыр. Хорошие качественные продукты и минимум кулинарной обработки – выходит очень вкусно, хоть и просто.

— А итальянская пицца отличается от любой другой?

— Любая другая пицца может быть хорошей, если ее научились правильно готовить. Пицца же итальянское блюдо, остальные виды пицц готовятся по-другому. Например, американская. Она толще и больше похожа на пирог, совсем другое блюдо.

— Почему приняли приглашение стать частью команды краснодарской сети «Табрис»?

— Для меня это совершенно новый опыт! У меня за плечами несколько открытий ресторанов, разработка меню и технологий приготовления, обучение, но работы с сетью супермаркетов у меня еще не было. Посещая магазины, подмечал много нюансов и создавал технологии под требования супермаркетов, так как прекрасно понимаю, что магазин отличается от ресторана в плане готовки и подачи.

Предварительно я ознакомился с информацией о сети «Табрис», мне понравился подход компании к работе с высоким уровнем сервиса и качественным ассортиментом. Приехав в Краснодар, был приятно удивлен, что все сотрудники такие дружелюбные. Создалось впечатление, что «Табрис» – огромная семья, где все уважительно относятся друг к другу. Мне сразу понравилось настроение внутри команды.

Попробовать и оценить настоящую итальянскую пиццу от шефа «Винченцо Дилилло можно уже сейчас во всех супермаркетах «Табрис». А при заказе любых двух пицц в сети «Табрис» через сервис доставки «Антей» вы сможете получить в дополнение пиццу «Маргарита» всего за 1 рубль.