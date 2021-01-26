Белгородэнерго признано лучшим предприятием региона в области ГО и ЧС

Фото: Белгородэнерго

В Белгородской области подведены итоги деятельности территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2020 год. Спасательная служба энергоснабжения, созданная на базе «Россети Центр Белгородэнерго», третий год подряд признана лучшей среди областных спасательных служб гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Филиал награждён переходящим кубком и почётной грамотой правительства области.



Советом безопасности области отмечены высокий уровень межведомственного взаимодействия Белгородэнерго с ГУ МЧС по Белгородской области, субъектами энергетики и органами местного самоуправления, полная укомплектованность сил и средств, необходимых для оперативной ликвидации аварий и технологических нарушений в сетевом комплексе, а также профессионализм личного состава аварийно-восстановительных бригад, проявленный на учениях и тренировках.

В филиале сформировано 213 эксплуатационных бригад в составе 830 человек и 269 единиц техники, в качестве резерва существует 10 бригад повышенной мобильности общей численностью 92 человека и 35 единиц техники.

На случай нештатных ситуаций подготовлено 35 передвижных резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 3,6 МВт, организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания. Сформирован аварийный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных ЧС, аварий и сложных технологических нарушений в электросетевом комплексе. Работники обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Весь руководящий состав штаба электросетевого комплекса и аварийно-восстановительных формирований своевременно проходит подготовку в области ГО и ЧС.

В прошлом году персонал службы принял участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, 11 совместных штабных тренировках и четырех командно-штабных учениях, в том числе в межведомственных учениях по отработке взаимодействия с областным штабом обеспечения безопасности энергоснабжения, ГУ МЧС РФ и другими структурами по ликвидации технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса в условиях низких температур.