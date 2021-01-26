В Ярославской области на жилищное строительство выделят 2,3 млрд рублей

В Ярославской области в 2021 году на обеспечение жильем населения региона по соответствующей госпрограмме будет направлено 2,3 млрд руб., сообщил сегодня на заседании профильного комитета ярославской областной думы директор регионального департамента строительства Виктор Жучков. Он уточнил, что из общей суммы более 500 млн руб. будут выделены бюджетом области.

По словам господина Жучкова, всем льготникам, включенным в соответствующие списки, в 2021 году будут выданы свидетельства, жилищные сертификаты на приобретение или на постройку жилья. В течение года планируется помочь с ипотекой 50 семьям льготников. А 90 многодетным семьям, имеющим трех и более детей, запланировано выделение участков под строительство жилья.

В 2021 году 400 млн руб. из федерального и регионального бюджетов планируется направить на обеспечение жильем 276 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также предусмотрены средства на приобретение квартир для 40 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Антон Антонов