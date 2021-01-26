Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области опустилась ниже эпидпорога на 17%

В Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано более 26 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупности населения на 17,7%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Наиболее неблагополучными по ситуации с ОРВИ в Свердловской области являются Реж, Староуткинск, Богданович, ЗАТО Свободный, Туринск, Сухой Лог, Ревда и Талица — заболеваемость в этих городах выше среднеобластного более чем в 1,5 раза. В Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировано более 12 тыс. случаев заражения ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 1,3%. В ведомстве также отмечают, что уровень внебольничной пневмонии в период с 18 по 24 января снизился на 18,77%.

По состоянию на 22 января, в регионе проведено 2,6 млн прививок против гриппа (охвачено 62% населения).

Ранее жители Свердловской области жаловались губернатору Евгению Куйвашеву на недостаток лекарств против гриппа и ОРВИ в аптеках.

Ирина Пичурина