Клиенты Райффайзенбанка могут подать заявку на открытие счета для бизнеса в мобильном приложении

Частные клиенты Райффайзенбанка могут быстро подать заявку на открытие счета для бизнеса в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».

Для этого нужно нажать на кнопку «Открыть продукт» и выбрать из списка пункт «Открыть счёт для бизнеса».

«Заполнив заявку, клиент может быстро открыть счет и начать пользоваться всеми преимуществами приложения для бизнеса. “Райффайзен Бизнес Онлайн” — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для компании. В приложении можно выставлять счета, формировать налоговые декларации, открывать новые продукты, настраивать прием платежей через QR-коды и многое другое»,— подчеркнул Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.