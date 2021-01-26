В Рыбинске на ремонт дорожных знаков потратили более 1,1 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области за 2020 год на ремонт и замену дорожных знаков из городского бюджета было потрачено 1,113 млн руб., сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что на эти деньги было заменено и обустроено 322 дорожных знака. Кроме того, еще 64 тыс. руб. были выделены на ежемесячное содержание дорожных знаков.

В пресс-службе отметили, что в среднем в месяц в Рыбинске требуют ремонта около 90 дорожных знаков и еще 30 знаков заменяются на новые.

«Ущерб уличным дорожным знакам наносят погодные условия, их может погнуть ветром, развернуть. Но гораздо чаще дорожные регулировщики страдают от механических воздействий в результате аварийных ситуаций, а также от вандальных действий жителей»,— говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что по предписанию ГИБДД, восстановительные работы или замена знака должны быть выполнены в срок от трех до пяти суток.

София Бастрыгина