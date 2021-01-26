«Интер» – «Милан»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 26 января

26 января «Интер» сыграет с «Миланом» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Интера» можно поставить за 2.08, на ничью – за 3.75, на победу «Милана» – за 3.60, на гол из-за штрафной – за 2.55, на гол головой – за 2.45, на фол в первые три минуты игры – за 1.45.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Ибрагимовича или Ребича можно поставить за 1.90, на дубль Лукаку – за 8.00, на желтую карточку Барелле – за 3.30, на голевую передачу Леау – за 3.80, на желтую карточку Романьоли – за 2.70, на гол Ребича и победу «Милана» – за 6.75.

Ромелу Лукаку

Ромелу – лучший бомбардир «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. В 18 играх он забил 12 голов. Также на счету Лукаку 1 гол в Кубке Италии. На гол Лукаку можно поставить за 2.20, на гол правой ногой – за 7.50, левой – за 3.10, головой – за 9.00, на голевую передачу – за 6.00, на гол или ассист – за 2.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Лукаку. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый и последний гол в матче за 15.00, голы в обоих таймах за 16.00, удаление за 50.00.

Златан Ибрагимович

В 9 матчах чемпионата Италии Златан отличился 12 голами и 1 ассистом. На гол Ибрагимовича в первом тайме можно поставить за 5.00, на гол правой ногой – за 3.30, левой – за 10.00, на гол во втором тайме – за 4.50, на гол или ассист – за 2.05, на гол Ибрагимовича и победу «Милана» – за 5.10.

Всего в Линии более 15 котировок на Ибрагимовича. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и ассист за 12.00, голы в обоих таймах за 18.00, автогол за 50.00.

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