Возглавляемую полицейскими группу наркоторговцев осудили в Удмуртии

Верховный суд Удмуртии вынес приговор преступной группе из восьми наркоторговцев, возглавляемой сотрудниками полиции. Злоумышленникам назначили от 4 до 19 лет лишения свободы, осужденным правоохранителям — 17 и 19 лет лишения свободы, а также специальных званий и государственных наград, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Они будут отбывать наказание в колониях общего, строго и особого строгого режимов.

Установлено, что в начале 2015 года начальник одного из отделений Межрайонного отдела МВД по Удмуртии и его подчиненный — старший оперуполномоченный отделения создали организованную группу, которая сбывала синтетические наркотики бесконтактным способом. К этой деятельности полицейские привлекли неоднократно судимого жителя Ижевска, наделив полномочиями лидерам группы. Последний вовлек в банду других участников, которые выполняли функции «оператора магазина», «финансиста», «хранителя» и «закладчиков». С марта по июль 2015 года злоумышленники сбывали запрещенные вещества с помощью тайников на территории Ижевска. За это время они незаконно выручили около 1,5 млн руб.

В пресс-службе МВД по Удмуртии добавили, что данный факт выявили сотрудники собственной безопасности ведомства. Преступную деятельность группы пресекли сотрудники УФСКН РФ по республике. Отметим, что в банде состоял и девятый участник, которого осудили в 2016 году в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.