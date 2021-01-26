РНКБ планирует выдать 4 млрд рублей в рамках кредитов сельхозпроизводителям в 2021 году В 2020 году Банк РНКБ подписал кредитные договоры с сельхозпроизводителями Крыма и Краснодарского края на общую сумму 2,7 млрд рублей

В том числе в рамках льготной программы Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой до 5% годовых банк заключил 30 кредитных договоров на 860 млн рублей, а в рамках программы Министерства экономического развития РФ со ставкой до 8,5% - 41 кредитный договор на сумму 556 млн рублей. В 2021 году банк планирует увеличить объем кредитования сельхозпроизводителей не менее чем в 1,5 раза.

С целью улучшения условий кредитования аграриев Банк РНКБ готовится к запуску пилотного проекта по предоставлению беззалогового кредитования в размере до 3 млн рублей заемщикам, деятельность которых будет соответствовать установленным банком критериям. Кроме того, в ближайшее время будут проработаны следующие вопросы:

сокращение пакета необходимых документов для подачи заявки на кредитование и принятия решения о выдаче;

возможность кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения и урожая будущего периода;

индивидуальный подход к установлению процентной ставки.

- Оказание помощи малому и среднему бизнесу, в том числе представляющему социально важные сферы деятельности, является одним из приоритетов в нашей работе, - говорит Председатель Правления Банка РНКБ Михаил Якунин. - В целом мы рассчитываем, что в среднегодовой перспективе выдачи кредитов сельхозпроизводителям в рамках как льготных государственных программ, так и собственных программ банка, составят не менее 4 млрд рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года в приложении РНКБ "Бизнес онлайн" для юридических лиц появилась функция подачи заявки на кредит онлайн. Вся процедура выполняется в три шага и занимает не более пяти минут. Также заявку на кредит юридическим лицам можно оставить на официальном сайте банка.

РНКБ Банк (ПАО)