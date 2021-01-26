26 января, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области разделили на две структуры

Правительство Белгородской области разделило региональный департамент здравоохранения и социальной защиты на два отдельных подразделения — департамент здравоохранения и департамент соцзащиты населения и труда. Об этом сообщили в облправительстве. В новый департамент соцзащиты вошли три управления — социальной защиты, ЗАГС и по труду и занятости.

Власти региона рассчитывают, что изменения «повысят эффективность управления». Напомним, Белгородская область была единственным регионом Черноземья, где в структуре исполнительной власти за соцзащиту и здравоохранение отвечал один орган.

Олег Мухин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Природные ресурсы

Первые лица

Агропром

Новости компаний

Актуальное

Профиль пользователя