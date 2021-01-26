Департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области разделили на две структуры

Правительство Белгородской области разделило региональный департамент здравоохранения и социальной защиты на два отдельных подразделения — департамент здравоохранения и департамент соцзащиты населения и труда. Об этом сообщили в облправительстве. В новый департамент соцзащиты вошли три управления — социальной защиты, ЗАГС и по труду и занятости.

Власти региона рассчитывают, что изменения «повысят эффективность управления». Напомним, Белгородская область была единственным регионом Черноземья, где в структуре исполнительной власти за соцзащиту и здравоохранение отвечал один орган.

Олег Мухин