В Ростовской области могут ослабить коронавирусные ограничения для общепита и театров

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время пресс-конференции, которая проходит онлайн, рассказал о возможности ослабления коронавирусных ограничений, которые касаются работы театральных касс и общепита. Сейчас билеты на представления можно приобрести только онлайн. Кафе и ресторанам разрешено работать с 7:00 до 22:00.

«Театральная общественность обратилась с просьбой открыть кассы для приобретения билетов. Мы посовещались, это возможно. Такой документ будет принят. Общепит активно обращался и в предновогодний период и после нового года с просьбой увеличить время работы до 00:00. Договорились, что это возможно, и в ближайшем документе это будет отражено»,— сказал господин Голубев.

Наталья Шинкарева