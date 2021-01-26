Взявший у пайщиков 6,5 млн рублей за несуществующие квартиры во Всеволожске получил условный срок

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Николая Метелькова, признанного виновным в мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ. Он приговорен условному сроку за обман шести пайщиков жилого многоквартирного комплекса «Грин Парк».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Метельков, являясь председателем правления и главным бухгалтером ЖСК «Грин Парк», действуя путем обмана, заключил договор от лица кооператива с шестью пайщиками на общую сумму более 6, 5 млн рублей. При этом исполнить взятые на себя обязательства по договорам он не планировал. Деньги потратил.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, с Метелькова в счет возмещения материального вреда взыскана часть средств.