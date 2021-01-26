В Татарстане возбудили уголовное дело после поджога детсада

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту поджога детского сада в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел в ночь на 26 января в селе Адаево Кукморского района. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 00:45. Вскоре на место ЧП приехали пожарные. Они успешно справились с огнем. Площадь пожара составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Уголовное дело открыто по статье «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.

"Ъ-Казань"