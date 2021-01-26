Индекс промпроизводства в Челябинской области составил 99,1% в 2020 году

По итогам 2020 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 99,1%. По данным Челябинскстата, добыча полезных ископаемых выросла на 31,7%. При этом производство в обрабатывающих отраслях упало на 3% в прошлом году. Так, на 9,2% сократилось металлургическое производство, на 19% – производство напитков, на 7,2% – электрического оборудования, на 8,6% – прочей неметаллической минеральной продукции, более чем на 17,5% – текстильных изделий, а также кожи и изделий из нее. Увеличилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 19%, лекарственных препаратов и медицинских материалов – на 29%, одежды – на 8,3%. Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 89%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 106,6%.