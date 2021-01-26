Экс-главу подразделения МВД по УрФО на транспорте будут судить за хищение 1,5 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя подразделения Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО) и его пособника. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

По версии следствия, с 2002 по 2016 год полковник полиции, занимая различные руководящие должности, используя свое служебное положение, похитил более 1,5 млн руб., принадлежащих управлению. В хищении ему помогал бывший сотрудник милиции, подписывавший документы, на основании которых выделялись деньги.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Илья Смирнов