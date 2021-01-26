Василий Голубев: Депутаты Госдумы от Ростовской области должны активнее лоббировать интересы региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил работу депутатов Госдумы от региона и описал свое видение того, как должен работать новый депутатсткий корпус, который будет избран в 2021 году. Свое мнение господин Голубев высказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Оценивать работу депутатов должны в первую очередь избиратели, но у меня как у губернатора конечно есть свое мнение. Я заметил активность депутатского корпуса в период, когда началась пандемия. Также видел активную позицию наших депутатов в решении рядов вопросов, которые инициировало правительство Ростовской области или заксобрание региона»,— сказал губернатор.

При этом он отметил, что не очень удовлетворен работой «депутатских треугольников», когда депутат Госдумы объединяется с региональными и муниципальными депутатами для постоянного взаимодействия. «Хотел бы более четко видеть представление наших интересов в Госдуме и оперативное реагирование на те или иные ситуации, которые возникают в Ростовской области. Депутаты должны значительно сильнее лоббировать интересы региона на федеральном уровне. Вот это хотел бы увидеть в работе нового состава»,— подчеркнул Василий Голубев.

Кристина Федичкина