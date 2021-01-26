В Волгограде судебный пристав подозревается в халатности

На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 39-летней сотрудницы службы судебных приставов, подозревающейся в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в январе 2017 года судебный пристав возбудила исполнительное производство в отношении заявительницы о взыскании страховых взносов на сумму 134 тыс. руб., при этом женщину не уведомили об этом. К тому же, ФССП якобы не запретила ей совершать регистрационные действия с недвижимым имуществом, поэтому в марте 2017 года женщина продала одну из двух квартир. Предположительно, зная, что часть имущества уже не является собственностью должника, служба наложила арест на единственную недвижимость, которое в июне 2020 года было реализовано.

«В результате женщина с двумя несовершеннолетними детьми осталась без единственного жилья и в настоящее время пытается оспорить отчуждение квартиры в судебном порядке», — уточнили в прокуратуре.

Мария Шахрай