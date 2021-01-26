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Василий Голубев: ВРП Ростовской области превысил 1,5 трлн рублей

Валовый региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам 2020 года превысил 1,5 трлн руб. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции, которая проходит онлайн. «Есть некоторое снижение, менее 1% к уровню 2019 года»,— сообщил господин Голубев. Также он отметил, что промышленное производство в прошлом году выросло на 1,7% по сравнению с 2019 годом.

В области было собрано 12,6 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 2,8% выше, чем в 2019 году. Объем сельскохозяйственного производства составил 289.9 млн руб. Однако снизилось производство мяса, яиц и подсолнечника.

Губернатор отметил, что объемы розничной торговли и общественного питания снизились, составив 96,7% и 85,5% соответственно.

Ввод жилья в регионе в 2020 году на 9,5% превысил плановый показатель. В прошлом году было достроено 12 проблемных домов и восстановлен в правах 851 дольщик.

Наталья Шинкарева


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