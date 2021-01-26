Режим самоизоляции в ХМАО продлен до 28 февраля

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 28 февраля, сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, госпожа Комарова поручила профильным органам власти и окружному управлению Роспотребнадзора подготовить предложения по возобновлению работы культурных и спортивных учреждений на условиях ограничений по зрителям.

С начала пандемии в ХМАО зафиксировано 46 734 случая COVID-19, 43 298 человек уже выздоровели, 648 пациентов скончались.