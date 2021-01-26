Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 792 человек

За прошедшие сутки в Самарской области было выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время из больниц региона выписали 261 пациента. Кроме того, за прошедшие 24 часа скончались десять человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

За прошедшие сутки наибольшее количество новых зараженных было обнаружено в Тольятти (68), Самаре (32), Новокуйбышевске (21) и Волжском районе (20). Последними умершими, у которых до этого диагностировали COVID-19, были женщина 75 лет; женщина 72 лет с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек, а также мужчина 71 года, женщины 52, 62, 75 и 77 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 44 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, скончались женщины 68 и 73 лет с заболеванием эндокринной системы.

Георгий Портнов