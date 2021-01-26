Прокуратура Челябинской области за год добилась выплаты 400 млн рублей долгов по зарплате

В 2020 году в результате прокурорского реагирования работодатели Челябинской области выплатили в счет заработной платы около 400 млн руб. Как сообщают в областной прокуратуре. Эта сумма включает, в том числе стимулирующие выплаты для медиков.

Во многих случаях надзорному ведомству удавалось восстановить нарушенные трудовые права граждан досудебными методами – через протесты на незаконные решения руководств организаций, внесение представлений. Более 1600 работодателей были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Три должностных лица были дисквалифицированы по постановлениям прокуроров. Опротестовано 650 правовых актов, которые ущемляли трудовые права сотрудников. Невыплата зарплаты в 2020 году обернулась возбуждением десяти уголовных дел.

Прокуроры региона за год направили в суды 2500 исков о защите трудовых прав граждан на сумму более 80 млн руб., в основном это иски о выплате задолженности по заработной плате.