В Пугачеве убийца обидчика матери получил 10 лет колонии

В Пугачевском районе Саратовской области вынесен приговор обвиненному в убийстве сожителя матери 37-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что 11 ноября 2020 года обвиняемый забрал мать домой из больницы, где она проходила лечение после инсульта, и начал собираться в другой регион, где он работал вахтовым методом. Женщина стала плакать и просить сына не уезжать, ссылаясь на плохое самочувствие и то, что 62-летний сожитель будет злоупотреблять алкоголем и не поможет ей по хозяйству. Услышав это, сожитель грубо высказался в адрес женщины. Желая затупиться за мать, молодой человек схватил на кухне нож и ударил им в шею оппонента. Тот скончался на месте. Обвиняемый вызвал полицию и рассказал о случившемся. Скрыться от правоохранительных органов он не пытался.

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Марина Ковалева