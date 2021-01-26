Завершилось рассмотрение дела о сносе пристройки к липецкому ЦУМу

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении требований администрации Липецка, которая в течение года добивалась в суде сноса самовольной постройки — пристройки к зданию ЦУМа со стороны улицы Интернациональной. В удовлетворении требований отказано, так как АО «ЦУМ» самостоятельно демонтировало металлоконструкции, выступавшие за границы «контура существующего здания», говорится в сообщении суда.

Напомним, в декабре 2019 года инспекция стройнадзора Липецкой области направила в мэрию уведомление о выявлении самовольной постройки: согласно документу, реконструкция здания велась без необходимых согласований. Проверка выявила, что компания без разрешения на выполнение работ по реконструкции смонтировала несущие металлоконструкции пристройки. В январе 2020 года администрация города обратилась в арбитражный суд. В процессе разбирательства компания снесла конструкции, мэрия составила соответствующий акт.

Производство по делу приостанавливалось до вступления в силу судебного акта по другому делу, в рамках которого ЦУМ оспаривал постановление инспекции о привлечении к административной ответственности за реконструкцию без разрешения. В сентябре арбитражный суд региона признал вынесенное постановление об административном правонарушении законным, а 26 ноября Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. В мэрии заявляли, что администрация города готова сама снести часть здания, если в случае удовлетворения иска ЦУМ не сделает этого в течение двух месяцев.

Олег Мухин