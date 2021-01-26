Экс-директор ООО «Ямалстройгрупп» подозревается в хищении 59 млн руб. при строительстве детского сада

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывшего руководителя ООО «Ямалстройгрупп», подозреваемого в хищении 59 млн руб. при поставке оборудования для строительства детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с ноября 2014 по декабрь 2015 года подозреваемый, под предлогом исполнения обязательств в рамках госконтракта с ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» по строительству детского сада в Лабытнанги, зная, что поставленное им оборудование не соответствует условиям контракта, как по характеристикам так и по стоимости, похитил более 59 млн руб.

В то же время подозреваемый через посредников передал более 12 млн руб. взятки (из них 8 млн руб. в виде в виде права собственности на земельный участок и дом) директору ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». За это руководитель ГКУ обеспечивал согласования стоимости оборудования, поставляемого ООО «Ямалстройгрупп», на строительство животноводческого комплекса в пос. Аксарка Приуральского района и осуществлял его приемки по стоимости, заведомо превышающей среднерыночную.

В отношении директора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» также возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также в ходе следствия были установлены посредники, через которых руководитель ООО «Ямалстройгрупп» передавал взятки директору ГКУ. В отношении трех лиц возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничество, совершенное в крупном размере).