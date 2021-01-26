В свердловских колониях в 2020 году изъяли более 1,1 тысячи телефонов Перекрыто 76 каналов их доставки

За 2020 год ГУФСИН по Свердловской области перекрыло 76 каналов доставки мобильных телефонов заключенным, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, сотрудники службы изъяли более 1,1 тыс. телефонов, в том числе более 500 телефонов — при обысках в исправительных учреждениях. По данным ГУФСИН, за организацию доставки телефонов в 2020 году было задержано 38 человек. В отношении 27 из них был выписан штраф.

«В ряде учреждений провели монтаж специального технического оборудования, которое перекрывает сигнал средств связи и интернета в колониях»,— говорится в сообщении. Руководителям операторов сотовой связи направлено более 1,6 тыс. решений о приостановлении действий абонентов.

Михаил Мананников