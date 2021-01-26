На Кубани выявлено 195 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 195 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших за сутки – 260 человек, скончались 20 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии в регионе заболели 32738 человек, выздоровели 23376 человек.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (45 человек), в Сочи – 34, в Анапе – 10 новых случаев. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 576,8. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1374 пациента с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар