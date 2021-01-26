Жители Ростова стали чаще покупать авиабилеты без багажа

Ростовчане стали чаще приобретать авиабилеты без опции провоза багажа. Об этом сообщает пресс-служба интернет-сервиса Biletix. Согласно аналитике ранних бронирований, в Ростове в первом полугодии 2021 года доля продаж билетов, в которые включена опция провоза багажа, снизилась с 59% до 42%.

Отмечается, что в среднем стоимость безбагажных билетов из Ростова снизилась почти на 1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 4211 руб. Средний чек на багажные тарифы тоже стал ниже: стоимость билета составляет 6492 руб.

Наталья Шинкарева