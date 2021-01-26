Экс-начальник райследотдела МВД по Крымскому району Кубани попал под следствие

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении женщины – бывшего начальника следственного отдела ОМВД по Крымскому району, которая обвиняется в покушении на получение крупной взятки с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.5 ст.290 УК РФ), сообщает следственное управление СКР.

Противоправная деятельность следователя была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным СУ СКР, в производстве районного следственного отдела МВД находилось дело о крупной краже, в декабре 2019 года женщина – начальник отдела предложила обвиняемому заплатить ей 800 тыс. руб. за прекращение уголовного преследования, на что тот согласился, но сообщил о незаконном предложении в СКР. Злоумышленница дала указание подчиненному следователю прекратить дело, а 12 декабря 2019 года ее знакомый был задержан при получении для нее незаконного вознаграждения. Сотрудница полиции уволена из МВД по отрицательным мотивам.

Анна Перова, Краснодар