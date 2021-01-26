Екатеринбуржец не смог отсудить 20 тыс. рублей за отказ продать ему Coca-Cola без маски

Свердловский областной суд поддержал решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который отказал в выплате 20 тыс. руб. компенсации мужчине, которому не продали Coca-Cola из-за того, что он находился в общественном месте без маски, сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что в июле 2020 года Владимир И. попытался купить стакан Coca Cola в ресторане McDonald's. Мужчине отказали в продаже из-за того, что на нем не было медицинской маски. Владимир подал в Чкаловский райсуд иск к ООО «Региональная сеть предприятий питания», в котором требовал взыскать с компании компенсацию за нанесенный моральный вред в размере 20 тыс. руб. По его мнению, указ губернатора, обязывающий граждан носить маски в общественных местах, не дает права компаниям отказывать в обсаживании покупателей и не уточняет, за чей счет должна быть приобретена маска.

Чкаловский районный суд отказал в удовлетворении иска. Суд установил, что, согласно письмам Минпромторга России, в период распространения коронавируса представитель организации торговли вправе отказать посетителю в обслуживании, если тот не согласится выполнить требование надеть медицинскую маску. Мужчина не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако инстанция поддержала решение Чкаловского райсуда и не удовлетворила иск.

Михаил Мананников