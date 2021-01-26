Апелляцию осужденного экс-главы Удмуртии Соловьева рассмотрят в режиме онлайн

В 13:00 2 февраля Верховный суд Удмуртии рассмотрит апелляцию осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, которого ранее признали виновным в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

«В настоящее время во всех судах РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, действуют ограничительные меры, в том числе ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов»,— говорится в сообщении.

Напомним, что 14 октября 2020 года суд назначил Александру Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 275 млн руб. штрафа. Ему будет также зачтен срок нахождения под стражей и домашним арестом. Александр Соловьев взят под стражу в зале суда.

О том, что экс-глава Удмуртии сказал в суде в последнем слове, читайте в материале «"Если решили уничтожить меня, то дайте спокойно жить моей семье"».